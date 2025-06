Come ha fatto Sergio Ramos a tenere da solo in scacco l'Inter | alza un braccio e fa un passo

Come ha fatto Sergio Ramos a mettere in crisi l’Inter da solo? Con un gesto deciso e un passo deciso, il difensore spagnolo, a 39 anni, ha dimostrato che l’esperienza si traduce in leadership e determinazione. Oltre a segnare un gol fondamentale, ha guidato la linea difensiva con autorità, lasciando il segno in un momento cruciale del Mondiale per Club. La sua prestazione è un esempio di come la classe e la grinta possano fare la differenza. Continua a leggere.

A 39 anni il difensore spagnolo ha avuto un impatto importante sulla partita del Mondiale per Club: oltre a segnare il gol del momentaneo vantaggio, ha impressionato anche per il modo in cui ha comandato il pacchetto arretrato in alcuni fasi salienti del match. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fatto - sergio - ramos - tenere

Corteo per Sergio Ramelli a Milano, chiesta la condanna a 4 mesi per chi ha fatto il saluto romano - A Milano si è tenuto un corteo in memoria di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù assassinato nel 1975.

Sergio Ramos alla vigilia del match con l'Inter aveva avvertito i nerazzurri. Vai su Facebook

SEMPRE SERGIO RAMOS Monterrey avanti 10 sull'Inter #MonterreyInter è LIVE su #DAZN #FIFACWC Vai su X

Come ha fatto Sergio Ramos a tenere da solo in scacco l’Inter: alza un braccio e fa un passo; “Nella vita e in campo”: alla scoperta del Monterrey di Sergio Ramos, avversario dell’Inter…; Lionel Messi, Sergio Ramos e gli altri 10 grandi ex del calcio europeo da tenere d’occhio al Mondiale per Club 2025.

Come ha fatto Sergio Ramos a tenere da solo in scacco l’Inter: alza un braccio e fa un passo - A 39 anni il difensore spagnolo ha avuto un impatto importante sulla partita: oltre a segnare il gol del momentaneo vantaggio, ha impressionato anche per ... fanpage.it scrive

Le migliori espulsioni di Sergio Ramos - Dopo l'espulsione da record con il City, facciamo un ripasso dei rossi più pazzi presi da Sergio Ramos in carriera. Secondo esquire.com