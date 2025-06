Come funziona la GBU-57 l’unica bomba trasportata dai B-2 capace di distruggere il nucleare iraniano

La GBU-57 L/21, detta anche "bomba spaziale", rappresenta il massimo della tecnologia militare statunitense: un'arma in grado di penetrare bunker profondi come quello di Fordow in Iran. Con la sua capacità di distruggere installazioni nucleari nascoste sotto terra, si configura come l’arma chiave nella strategia di neutralizzazione delle ambizioni nucleari di Teheran. Ma come funziona realmente questa potenza nascosta?

Progettata per penetrare bunker profondi come quello di Fordow in Iran. Ecco perchĂ© è considerata l’arma chiave contro il nucleare di Teheran. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Come funziona la GBU-57, l’unica bomba trasportata dai B-2 capace di distruggere il nucleare iraniano

In questa notizia si parla di: nucleare - funziona - unica - bomba

Sebbene i raid israeliani abbiano inferto duri colpi all'infrastruttura nucleare dell'Iran, l’obiettivo dichiarato non è stato raggiunto perché il cuore pulsante del programma di arricchimento dell'uranio di Teheran si trova nel sottosuolo. E l'unica arma in grado di p Vai su Facebook

Sebbene i raid israeliani abbiano inferto duri colpi all'infrastruttura nucleare dell'#Iran, l’obiettivo dichiarato non è stato raggiunto perché il cuore pulsante del programma di arricchimento dell'uranio di Teheran si trova nel sottosuolo. E l'unica arma in grado di Vai su X

Cos’è la GBU-57: la bomba anti-bunker che potrebbe essere impiegata in Iran; Cos'è la GBU-57, potente bomba americana anti-bunker; Tutto su GBU-57, la bomba statunitense in grado di distruggere i bunker del nucleare iraniano.

Cos'è la super bomba americana GBU-57, e perché è l'unica arma che potrebbe distruggere il sito nucleare di Fordow in Iran - Un rapporto del RUSI britannico stima che il sito di Fordow, il cuore del programma nucleare iraniano, arrivi ad una profondità di 90- msn.com scrive

Fare una bomba nucleare funzionante è semplice: bastano tre fisici - La cosa più spaventosa dell'esperimento non è tanto la riuscita, quanto la dimostrazione che con poca conoscenza pregressa tutti possono crearne una! Come scrive tech.everyeye.it