Come balla piazza XX Settembre Ascom la riempie con la Filuzzi

Una serata all'insegna del ritmo e della tradizione ha animato piazza XX Settembre, grazie all’entusiasmante iniziativa di Confcommercio Ascom. Con la filuzzi che ha riempito la piazza, ‘Che bella Bologna che Balla’ ha portato energia, emozioni e tanta allegria, dimostrando ancora una volta come la cultura e la musica possano unire la comunità. Un evento che ha celebrato il patrimonio locale e promesso tanti altri momenti di festa, lasciando il pubblico desideroso di tornare a ballare.

Grande serata, a ritmo di musica e balli, in piazza XX Settembre. Grazie all’iniziativa di Confcommercio Ascom ecco ’Che bella Bologna che Balla’, una delle tante iniziative del cartellone di XXL Piazza Libera, un progetto di riqualificazione in co-progettazione con il Comune. Così, ieri sera, ecco le esibizioni dei ballerini della storica scuola di Ballo Gabusi, una realtà attiva nel settore della danza provinciale e nazionale a livello socio-culturale dal 1979. Fucina di tanti campioni, ha deliziato e fatto divertire i presenti con un vero e proprio spettacolo. Poi, a passi di Filuzzi, il ballo con Dna Bolognese che riprende il liscio con la contaminazione di mazurka, valzer e polka, la piazza che sta vivendo una vera e propria rinascita si è animata con i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Come balla piazza XX Settembre. Ascom la riempie con la Filuzzi

In questa notizia si parla di: piazza - balla - settembre - ascom

Un viaggio nella dance lungo mezzo secolo: in piazza Cavalli "50th Dance Piacenza Balla" - Preparati a ballare tra le note iconiche di mezzo secolo di dance! Sabato 14 giugno 2025, Piazza dei Cavalli a Piacenza diventerà il palcoscenico di "50th Dance Piacenza Balla", un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica.

#Cronaca Martedì 17 giugno, dalle 21, andrà in scena ’Che bella Bologna che balla’. La serata è gratuita . Lo spettacolo, ideato da Confcommercio Ascom, fa parte di una serie di eventi sotto le Torri. Vai su Facebook

Come balla piazza XX Settembre. Ascom la riempie con la Filuzzi; Insieme per una città più sicura. Musica in piazza XX Settembre. Prima la danza poi tutti in pista; Tonelli: La politica non si divida. La lotta al degrado deve unire.

Come balla piazza XX Settembre. Ascom la riempie con la Filuzzi - Grazie all’iniziativa di Confcommercio Ascom ecco ’Che bella Bologna che Balla’, una delle tante iniziative del cartellone di XXL Piaz ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Insieme per una città più sicura. Musica in piazza XX Settembre. Prima la danza poi tutti in pista - Lo spettacolo, ideato da Confcommercio Ascom, fa parte di una serie di eventi sotto le Torri. Segnala msn.com