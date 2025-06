Come addestrare il tuo drago raggiunge un importante traguardo globale in pochi giorni

Come addestrare il tuo drago raggiunge un importante traguardo globale in pochi giorni. Il remake live-action del 2025 di DreamWorks, diretto da Dean DeBlois, ha conquistato il pubblico e il botteghino mondiale, dimostrando che la magia di Berk non si spegne. Nonostante le critiche iniziali, la pellicola ha saputo catturare l’immaginazione di grandi e piccini, consolidando il suo successo. Questo risultato conferma quanto sia potente il fascino di un universo tanto amato.

Il remake in live-action di How to Train Your Dragon ha raggiunto un importante traguardo al botteghino globale in pochi giorni. Questa produzione, del 2025, rappresenta la prima trasposizione realizzata da DreamWorks in questa modalità , con il regista originale della trilogia, Dean DeBlois, che ha ripreso le redini del progetto. Nonostante alcune critiche iniziali e reazioni contrastanti riguardo alcune scelte creative, il film ha ottenuto ottimi riscontri sia dalla critica che dal pubblico per la sua fedeltà alla versione originale. La forte attesa ha portato a un esordio record con uno sbarco di $84 milioni nel weekend di debutto, superando gli incassi delle prime pellicole animate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Come addestrare il tuo drago raggiunge un importante traguardo globale in pochi giorni

In questa notizia si parla di: importante - traguardo - globale - pochi

Yildiz alla RAI: «Vittoria molto importante, perché abbiamo un obiettivo. Siamo vicini al traguardo, ma adesso dobbiamo fare una cosa» - Kenan Yildiz, dopo la vittoriosa vittoria della Juventus contro l'Udinese, ha sottolineato l'importanza di questo risultato per avvicinarsi all'obiettivo stagionale.

Oggi ho partecipato a Genova agli 80 anni di Assagenti, assagenti_genova un traguardo importante per un’associazione che rappresenta una delle professioni più strategiche per il nostro sistema portuale: gli agenti e i mediatori marittimi. Genova, cuore pulsa Vai su Facebook

Hyundai ha raggiunto il traguardo dei 100 milioni di veicoli prodotti; Espansione di TH Global Capital in Italia, con nuove opportunità di crescita nell'Europa meridionale; In occasione della Giornata della Terra 2025, Yutong Bus annuncia un traguardo importante per l'iniziativa Net Zero Forest: Un albero piantato per ogni autobus in funzione.