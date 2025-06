Comasca multata in Svizzera per errore | 200 franchi senza pietà stavo per piangere

Un semplice errore che ha trasformato una corsa quotidiana in un incubo burocratico. Elena, cittadina comasca, si è trovata a dover affrontare una multa di 200 franchi svizzeri per essere entrata accidentalmente in autostrada nel Canton Ticino senza vignetta. La sua storia mette in luce quanto un piccolo sbaglio possa portare a conseguenze inaspettate e spesso ingiuste, ma ci sono soluzioni da considerare.

Una cittadina comasca, che chiameremo solo Elena per rispettare il suo diritto alla privacy, ha ricevuto una multa di 200 franchi svizzeri per essere entrata per sbaglio in autostrada nel Canton Ticino, a Bironico, senza la vignetta obbligatoria. Il tutto si è concluso in pochi minuti, ma non. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Comasca multata in Svizzera per errore: "200 franchi senza pietà, stavo per piangere"

In questa notizia si parla di: comasca - franchi - multata - svizzera

Comasca multata per errore in autostrada in Svizzera: 200 franchi senza pietà, stavo per piangere; Multa di 200 franchi per il turista che non paga il sacchetto da 40 centesimi nel supermercato svizzero; Multe a Como non pagate dagli svizzeri, la società ticinese di recupero fa causa al Comune: Ci deve 55mila franchi.

Comasca multata in Svizzera per errore: "200 franchi senza pietà, stavo per piangere" - Una cittadina comasca, che chiameremo solo Elena per rispettare il suo diritto alla privacy, ha ricevuto una multa di 200 franchi svizzeri per essere entrata per sbaglio in autostrada nel Canton ... Lo riporta quicomo.it

Sgarbi multato in Svizzera: superava con il lampeggiante colonna di auto ferme - Brogeda, la polizia svizzera l’ha fermata e ha contestato la violazione del codice stradale. Riporta corriere.it