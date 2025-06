Colpo nella notte blitz in casa di Dario Nardella | ladri messi in fuga dal cane

Una notte di tensione a Firenze: i ladri hanno tentato l’irruzione nella casa di Dario Nardella, ma sono stati messi in fuga dal coraggioso cane dell’ex sindaco. Dopo aver manomesso la recinzione e forzato la porta, i malviventi hanno rovistato senza però portare via nulla. Un episodio che rafforza il senso di sicurezza e solidarietà nel cuore della città, lasciando tutti con una domanda: quanto durerà questa calma apparente?

Firenze, 18 giugno 2025 – Hanno manomesso la rete che delimita il giardino e forzato la porta del piano terra. Una volta dentro, hanno rovistato nei mobili del soggiorno senza però riuscire a portare via beni di valore. Blitz dei ladri nella casa dell'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella. È accaduto nella notte tra sabato e domenica. Nell'abitazione, situata nella zona sud di Firenze, non erano presenti né la moglie né i figli dell'attuale europarlamentare del Partito Democratico, che a sua volta in quel momento si trovava a Bruxelles per alcuni appuntamenti istituzionali. L'allarme è arrivato ai carabinieri nella mattinata di domenica: i militari, una volta sul posto, hanno ricostruito la dinamica del furto.

