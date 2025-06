Colpo Napoli Manna cala il jolly Simeone | la risposta è netta

Il Napoli, campione d’Italia e protagonista indiscusso del calciomercato estivo, continua a sorprendere con mosse strategiche e attese. Tra trattative in corso e grandi acquisti come De Bruyne, il club partenopeo dimostra di voler rinforzarsi ulteriormente. Ora si fa largo il nome di Giovanni Simeone, un jolly pronto a dare nuova linfa alla rosa. La domanda è: cosa riserverà il futuro ai partenopei? Solo il tempo lo dirà.

Giovanni Simeone, di fatto, è stato inserito dal Napoli in una trattativa. Il Napoli campione d'Italia, di fatto, è il club più attivo in queste prime settimane della sessione estiva di calciomercato. Basta pensare sia all'arrivo di Luca Marianucci che, soprattutto, a quello di Kevin De Bruyne. Proprio l'arrivo del fuoriclasse belga, ovviamente, ha fatto sognare ancora di più i tifosi del Napoli. Ma nel club partenopeo, viste le quattro competizioni da affrontare, c'è l'intenzione di rafforzarsi con altri giocatori. Proprio per arrivare ad uno di questi, di fatto, Giovanni Manna ha calato la carta ' Simeone '.

