Colpo da urlo al compro oro | 250mila euro cassaforte sparita

Un audace furto scuote San Giovanni: nella notte tra lunedì e martedì, un colpo da oltre 250 mila euro al compro oro di Via Piave, con una cassaforte pesante quasi 4 quintali sparita nel nulla. In soli cinque minuti, i vigilantes arrivano sul luogo, ma il bottino è già svanito. Un episodio che lascia la comunità sgomenta e le forze dell’ordine sulle tracce dei ladri.

San Giovanni (Arezzo), 18 giugno 2025 – Colpo da urlo al compro oro di Via Piave a San Giovanni, all’angolo che porta alla centralissima Piazza della Libertà. Un bottino oltremodo ingente, ben 250 mila euro di oro presente all’interno di una cassaforte rubata, pesante la bellezza di quasi 4 quintali, nella notte tra lunedì e martedì attorno alle 3. Giusto cinque minuti sono trascorsi dall’allarme all’arrivo sul posto dei vigilantes, un intervento sicuramente rapido ma ancor più quello della banda composta da 4 uomini - di cui tre operativi e il quarto a fare da palo - che in nemmeno due minuti grazie a un grosso oggetto assieme al piede di porco sono riusciti nell’intento di aprire la porta e portare via il bottino poi caricato nel bagagliaio di un suv Audi, rubato a quanto pare poche ore prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpo da urlo al compro oro: 250mila euro, cassaforte sparita

In questa notizia si parla di: urlo - compro - euro - cassaforte

Colpo da urlo al compro oro: 250mila euro, cassaforte sparita.

Colpo da urlo al compro oro: 250mila euro, cassaforte sparita - San Giovanni (Arezzo), 18 giugno 2025 – Colpo da urlo al compro oro di Via Piave a San Giovanni, all’angolo che porta alla centralissima Piazza della Libertà. Lo riporta lanazione.it

Aprono la cassaforte, dentro 10mila euro - Hanno divelto la cassaforte in camera da letto, all’interno della quale c’erano 10mila euro in contanti e monili in oro il cui valore è da quantificare. Come scrive msn.com