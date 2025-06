Colpo choc al compro oro di Via Piave | in due minuti rubati 250 mila euro in oro

Un colpo devastante scuote la tranquilla Via Piave: in meno di due minuti, quattro uomini hanno messo a segno un furto da circa 250 mila euro in oro al compro oro “Il Mercante”. Una rapina pianificata con precisione che lascia la comunità sgomenta. L’allarme scattato immediatamente evidenzia la rapidità e la freddezza dei ladri. Si apre ora un’indagine che spera di fare luce su questo blitz lampo.

Un furto lampo da manuale, pianificato nei minimi dettagli e messo a segno in meno di due minuti. È successo nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 3, al compro oro "Il Mercante" di Via Piave, all'angolo con Piazza della Libertà. Quattro uomini – tre operativi e uno di vedetta – hanno fatto irruzione nel negozio portando via una cassaforte dal peso di quasi 400 kg, contenente circa 250 mila euro in oro. L'allarme è scattato subito, ma i vigilantes, arrivati in appena cinque minuti, non hanno potuto far altro che constatare il colpo ormai compiuto. I ladri hanno utilizzato un grosso oggetto e un piede di porco per forzare l'ingresso, caricando la cassaforte nel bagagliaio di un'Audi SUV rubata poche ore prima.