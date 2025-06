Colpisce una turista alla nuca e le ruba il cellulare | in manette

Un'aggressione brutale nel cuore di Firenze scuote la tranquillità della città. La vittima, una turista statunitense di 24 anni, è stata colpita alla nuca e derubata nel centro storico, ma grazie all'intervento rapido delle forze dell'ordine il rapinatore è stato prontamente catturato. La sicurezza dei visitatori è una priorità, e questa vicenda dimostra quanto sia fondamentale mantenere alta l'attenzione. La giustizia farà il suo corso per garantire che episodi simili non si ripetano.

Firenze, 18 giugno 2025 – L’ha aggredita alle spalle, colpendola con violenza alla nuca e facendola cadere a terra, poi le ha rubato il cellulare ed è fuggito. È accaduto la notte scorsa in via Cennini, nel centro di Firenze: vittima una turista 24enne statunitense, che stava rientrando nel b&b dove alloggia. L’intervento tempestivo della polizia ha permesso di rintracciare e arrestare l’autore della rapina, un 42enne brasiliano con precedenti per reati contro il patrimonio. La giovane era in compagnia di un’amica, che ha subito allertato il 112. Una volante ha raggiunto la vittima nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, mentre altri agenti si sono diretti verso la fermata della tramvia “ Strozzi-Fallaci”, dove risultava localizzato il telefono appena rubato. 🔗 Leggi su Lanazione.it