Colloqui sul nucleare a Ginevra | E3 e UE incontrano l' Iran

A Ginevra, i ministri degli Esteri di Germania, Francia e Gran Bretagna (E3) insieme all'Alta rappresentante UE Kaja Kallas si preparano a un importante vertice con l’Iran sul nucleare. Un incontro cruciale per rafforzare il dialogo e trovare soluzioni condivise. La diplomazia internazionale si mobilita ancora una volta: quale sarà il risultato di questa delicata trattativa?

I ministri degli Esteri di Germania, Francia, Gran Bretagna (il cosiddetto E3 ) e l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas terranno venerdì a Ginevra colloqui sul nucleare con l' Iran. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito, citando una fonte diplomatica tedesca. I ministri incontreranno prima Kallas, presso il consolato tedesco a Ginevra, poi avranno un incontro congiunto con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, ha aggiunto la stessa fonte. Il piano è stato concordato con gli Stati Uniti, ha sottolineato.

