Collina l’ex arbitro Eriksson spara a zero su di lui | Se avevi un’opinione contraria alla sua eri finito

Jonas Eriksson, ex arbitro Fifa con una brillante carriera che include la finale di Europa League e il Mondiale 2014, non ha esitato a lanciare pesanti accuse contro Pierluigi Collina. Durante un’intervista a TalkSport, Eriksson ha dichiarato che avere un’opinione contraria a Collina significava essere “fatto fuori”. Un attacco che scuote il mondo del calcio arbitrale, mettendo in discussione l’indipendenza e le dinamiche interne. Ma cosa si nasconde dietro queste parole?

L’ex arbitro Fifa Jonas Eriksson ha sparato a zero su Pierluigi Collina. L’ha fatto a TalkSport. Eriksson è stato 16 anni arbitro Fifa. Ha diretto partite di Champions, partecipato al Mondiale 2014 e diretto la finale di Europa League del 2016. TalkSport scrive che il comportamento di Collina da presidente della commissione arbitrale Fifa (incarico che ha assunto nel 2017) ha lasciato l’amaro in bocca allo svedese. Eriksson ha detto: «Tutti lo ricordiamo come un grande arbitro. Ma come leader degli arbitri, come capo e come manager, ho incontrato molte persone nella mia vita nel mondo del calcio e lui è la persona peggiore possibile che tu possa avere come capo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it