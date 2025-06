Colleferro Pezzi di intonaco da un edificio sul marciapiedi sottostante in pieno centro cittadino Intervengono i Vigili del Fuoco

Un pericolo improvviso nel cuore di Colleferro: la caduta di pezzi di intonaco da un edificio in Corso Filippo Turati ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Un episodio che ha scosso i residenti e attirato l’attenzione sulla sicurezza degli edifici cittadini. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. La vicenda sottolinea l'importanza di controlli regolari per garantire la sicurezza di tutti.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Erano da poco trascorse le ore 22 di Martedì 17 Giugno quando in Corso Filippo Turati a Colleferro L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Pezzi di intonaco da un edificio sul marciapiedi sottostante in pieno centro cittadino. Intervengono i Vigili del Fuoco

In questa notizia si parla di: colleferro - pezzi - intonaco - edificio

Cade intonaco dal tetto di un edificio - Pezzi di intonaco, per il maltempo dei giorni scorsi, sono caduti dal tetto di un edificio all’Agrestone, all’immediata periferia di di Colle. Riporta lanazione.it

Cadono pezzi di intonaco, diffida al condominio - Porto Recanati, il sindaco ha ordinato lavori urgenti per mettere in sicurezza un edificio in viale Europa. Secondo ilrestodelcarlino.it