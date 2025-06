Colleferro A soli 74 anni ci ha lasciato il carissimo e benvoluto Mauro Talone

Colleferro piange la scomparsa di Mauro Talone, un uomo amato e stimato da tutta la comunità. A soli 74 anni, Mauro ci ha lasciato lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di amici, familiari e concittadini. La sua figura sarà ricordata per sempre come esempio di generosità e dedizione. La città si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore, rendendo omaggio a una vita che ha saputo lasciare un segno indelebile.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Si è spento nella giornata di ieri 17 Giugno Mauro Talone. Aveva compiuto 74 anni nello scorso mese L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. A soli 74 anni ci ha lasciato il carissimo e benvoluto Mauro Talone

