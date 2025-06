Coinvolto in un incidente stradale viene arrestato dai poliziotti | calci e pugni contro i finestrini della volante

Una serata di tensione a Frattamaggiore, dove un uomo di 45 anni, coinvolto in un incidente stradale e in evidente stato di agitazione, ha scatenato il caos. La sua reazione violenta, con calci e pugni contro i finestrini della volante, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. L'intervento tempestivo della polizia ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando come la calma sia sempre la miglior alleata in situazioni di emergenza.

Serata di tensione in via Massimo Stanzione a Frattamaggiore. Un 45enne, in evidente stato di agitazione, ha seminato il caos dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. A seguito di una segnalazione alla Sala Operativa, una pattuglia del Commissariato di Frattamaggiore è intervenuta.

