Coinvolta in un incidente a Paestum | morta dopo dieci giorni di ricovero la 38enne Antonella Cozzi

La tragica vicenda di Antonella Cozzi, 38 anni, madre di tre figli, ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. Coinvolta in un grave incidente stradale a Capaccio Paestum, ha lottato con coraggio tra speranze e dolore fino alla sua scomparsa, avvenuta oggi pomeriggio. La sua perdita lascia un vuoto profondo nella comunità e ci invita a riflettere sulla sicurezza sulle strade e sull'importanza di non dare mai nulla per scontato.

È morta nel pomeriggio di oggi Antonella Cozzi, 38 anni, madre di tre figli, coinvolta in un grave incidente stradale l'8 giugno scorso in via del Sele, a Capaccio Paestum. La donna era stata trasferita in elicottero all'ospedale "Ruggi" di Salerno in codice rosso. Dopo dieci giorni di ricovero.

