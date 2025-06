Coca-Cola | oltre 90 milioni di investimenti per sostenibilità e innovazione nel 2025

Coca-Cola HBC punta con decisione al futuro: oltre 90 milioni di euro investiti nel 2025 per potenziare sostenibilità, innovazione e modernizzazione delle sue sei fabbriche italiane. Questa strategia pionieristica ha premiato il Gruppo, riconosciuto come l’azienda di bevande più sostenibile al mondo dal Dow Jones Best-in-Class 2024, un record che rafforza l’impegno verso un domani più verde e responsabile. Coca-Cola HBC ...

Ammontano ad oltre 90 milioni di euro gli investimenti per il 2025 di Coca-Cola dedicati a sostenibilità, innovazione e ammodernamento delle sei fabbriche italiane. Grazie anche a queste risorse il Gruppo è stato riconosciuto come l'azienda di bevande più sostenibile al mondo dal Dow Jones Best-in-Class 2024, classificandosi al primo posto per la nona volta e figurando tra le prime aziende per il quattordicesimo anno consecutivo. "Coca-Cola HBC Italia è stata tra le prime aziende a introdurre il Rapporto di Sostenibilità nel 2004. Crediamo che la crescita del nostro business sia legata a una strategia che garantisca la sostenibilità nella sua triplice accezione: ambientale, sociale ed economica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Coca-Cola: oltre 90 milioni di investimenti per sostenibilità e innovazione nel 2025

In questa notizia si parla di: coca - cola - sostenibilità - oltre

NASCAR, Charlotte e la Coca-Cola 600 attendono la Cup Series - Questo fine settimana si accendono i motori negli USA con il prestigioso appuntamento di Charlotte, dove la NASCAR Cup Series si prepara a disputare la Coca-Cola 600 al Charlotte Motor Speedway.

?Il progetto di ‘Expert-reviewed journalism’ coordinato da Le Monde e analizza e sottopone a ‘stress test’ le strategie delle lobby industriali per bloccare la richiesta di limitazione dei PFAS. E calcola in oltre 100 miliardi all’anno i costi delle bonifiche in Europ Vai su Facebook

Coca-Cola, 90 milioni di euro in Italia per la sostenibilità; COCA-COLA HBC ITALIA; Coca-Cola HBC Italia celebra 50 anni in Campania con nuovi investimenti sostenibili.