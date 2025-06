Coach Barbieri rivuole la A1 | Vado avanti con Talmassons Quest’anno non eravamo pronti ma riproveremo il grande salto

Dopo un anno di sfide e tentativi, Coach Barbieri riprende il suo percorso con Talmassons con l’obiettivo di tornare in Serie A1. La sua esperienza e determinazione sono il motore della squadra friulana, pronta a dare tutto per conquistare il grande salto. Dopo sei stagioni sulla panchina, Leonardo “Leo” Barbieri si appresta a scrivere un’altra pagina memorabile nella storia del club, puntando ancora più in alto.

Quello che si appresta a iniziare, dopo le vacanze estive, sarà il sesto anno consecutivo sulla panchina del Volley Talmassons, club friuliano. Leonardo "Leo" Barbieri, 57 anni, allenatore di pallavolo di Castiglione d'Adda, é reduce da una complicata stagione in serie A1 alla guida di una squadra neopromossa che in alcune occasioni ha sfiorato qualche colpaccio non sfigurando neppure contro formazioni di ben altra caratura, ma che alla fine ha dovuto però subire l'amaro verdetto della retrocessione. Società e tecnico hanno comunque deciso di comune accordo di proseguire il cammino insieme anche per la stagione 2025-2026 in A2.

