Cna partecipa al progetto del Cnel Recidiva zero

Cna si impegna attivamente nel progetto "Recidiva Zero" del Cnel, un'iniziativa ambiziosa dedicata all’inclusione socio-lavorativa dei detenuti, con l’obiettivo di ridurre drasticamente le recidive. La firma del protocollo, siglata dal Presidente nazionale Dario Costantini e da tutte le principali organizzazioni datoriali, rappresenta un passo importante verso un sistema più equo e integrato. Unendo le forze, possiamo costruire un futuro di opportunità e rinascita, perché crediamo che ogni persona meriti una seconda chance.

Il Presidente nazionale Cna Dario Costantini ha sottoscritto il protocollo promosso dal Cnel per l’inclusione socio-lavorativa dei detenuti con l’obiettivo di “Recidiva zero”. La firma del protocollo, sottoscritto da tutte le organizzazioni datoriali rappresentate nel Cnel, è avvenuta in occasione di un evento promosso dal Cnel e dal ministero della giustizia a Roma al quale hanno partecipato,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cna partecipa al progetto del Cnel “Recidiva zero”

In questa notizia si parla di: cnel - recidiva - zero - partecipa

Cnel: Carceri italiane sovraffollate, necessità di reinserimento e riduzione recidiva - Le carceri italiane, con oltre 61.000 detenuti, sono sovraffollate e lontane dall'obiettivo di reinserimento previsto dall'articolo 27 della Costituzione.

Il lavoro in carcere conviene a tutti: Cnel, governo e parti sociali ‘fanno sistema' | @sole24ore #RecidivaZero https://freenewsonline.it/wp-content/uploads/2025/06/EditSole24Ore.pdf… Vai su X

Domani, dalle 9:30 alle 19:30, presso la scuola di formazione “Giovanni Falcone” del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al via la seconda edizione di “Recidiva Zero. Studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere”, giornata di lavoro Vai su Facebook

Cia con il Cnel per “Recidiva zero. Studio, formazione e lavoro in carcere e fuori”; Cna partecipa al progetto del Cnel “Recidiva zero”; Giustizia-Cnel, al via la seconda edizione di Recidiva Zero.

Cna partecipa al progetto del Cnel “Recidiva zero” - Il Presidente nazionale Cna Dario Costantini ha sottoscritto il protocollo promosso dal Cnel per l’inclusione socio- Come scrive msn.com

Protocollo CNEL- imprese: lavoro per il reinserimento dei detenuti - Progetto Recidiva Zero da governo e parti sociali sostegno al lavoro dei detenuti per reinserimento sociale e lo sviluppo. Riporta fiscoetasse.com