CMcom – Milan | rispunta Vanderson tra Pubill e Guela Doué fratello del giustiziere dell’Inter in Champions | Calciomercato

Il mercato rossonero si infiamma: il Milan rispunta Vanderson, un nome che scalda gli animi dei tifosi. Tra le ipotesi di rinnovo e nuovi arrivi, spunta anche Guela Doué, fratello del celebre "giustiziere" dell’Inter in Champions, aggiungendo pepe alla corsa ai terzini. La sfida è aperta e il futuro di Milano si gioca su un filo di passione e talento. Riusciranno i rossoneri a portare a casa questi talenti?

Milan: rispunta Vanderson tra Pubill e Guela Doué, fratello del giustiziere dell'Inter in Champions

Milan, chi è Guela Doué: occhi sul fratello del giustiziere dell'Inter in Champions. Getty Images Il Milan cerca due terzini: uno a sinistra per il dopo Theo Hernandez, ma uno anche a destra. Infatti i rossoneri non hanno riscattato il 35enne inglese Kyle Walker, tornato per fine prestito al Manchester City di Guardiola, dov'è solo di passaggio: sulle sue tracce ci sono i turchi del Fenerbahce allenati da José Mourinho.