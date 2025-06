Clearwater affianca Zentiva nell' acquisizione di 5 marchi storici di Aboca nel settore dell' automedicazione con prodotti naturali

Clearwater affianca Zentiva nell'acquisizione di cinque marchi storici di Aboca, un passo strategico che rafforza la presenza nel settore dell'automedicazione con prodotti naturali. Questa operazione sottolinea l'impegno di entrambe le aziende nel promuovere soluzioni terapeutiche innovative e sostenibili, aprendo nuove opportunitĂ di crescita nel mercato italiano e internazionale. Un esempio eccellente di come partnership strategiche e competenza finanziaria possano guidare il successo nel settore della salute naturale.

Arezzo, 18 giugno 2025 –  Clearwater, tra le principali societĂ indipendenti di corporate finance in Europa, focalizzata sul mid market, ha assistito Zentiva, portfolio company di Advent e leader nella produzione e sviluppo di farmaci generici e soluzioni terapeutiche di alta qualitĂ a prezzi accessibili, nell'acquisizione di cinque marchi storici di Aboca, storica azienda italiana focalizzata su prodotti farmaceutici 100% naturali. Clearwater, che ha supportato Zentiva nell'individuazione della target, ha agito in qualitĂ di Financial Advisor con un team composto dal Managing Partner Niccolò Querci, dall'Associate Stefano Goldberg e dall'Analyst Leonardo Moretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it