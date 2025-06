Claudio Baglioni | esce il cofanetto super deluxe in edizione limitata e non solo…

Immergetevi nell’emozione con il nuovo cofanetto super deluxe in edizione limitata di Claudio Baglioni, disponibile solo per 1000 fortunati. Questo esclusivo set include anche il libro d’artista di Emiliano Ponzi, un vero tesoro per i collezionisti e i fan più appassionati. Ricordando l’iconico album “La vita è adesso, il sogno è sempre”, questo prodotto celebra un’epoca indimenticabile della musica italiana. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica...

Claudio Baglioni: oggi esce il cofanetto super deluxe in edizione limitata (1000 copie) con il libro d’artista di EMILIANO PONZI e non solo.. L’album “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” di Claudio Baglioni, pubblicato l’8 giugno 1985, ha segnato un’epoca di musica e di costume, incarnando i giorni e le speranze degli anni Ottanta. Il suo successo ineguagliato lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite – 4 milioni e mezzo di copie fisiche – ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Claudio Baglioni: esce il cofanetto super deluxe in edizione limitata e non solo…

In questa notizia si parla di: claudio - baglioni - esce - cofanetto

Buon compleanno Mario Segni, Claudio Baglioni, Fiorello… - Oggi festeggiamo i compleanni di figure iconiche e talentuose che hanno segnato il panorama italiano e internazionale.

La Vita è Adesso. Il Sogno è Sempre. Esce oggi il cofanetto super deluxe La Vita è Adesso. Il Sogno è Sempre, a cura di Edizioni Curci, per celebrare i... Vai su Facebook

Claudio Baglioni: esce il cofanetto super deluxe in edizione limitata e non solo…; Claudio Baglioni celebra il 40° anniversario di “La vita è adesso” con un imperdibile cofanetto deluxe; Esce oggi il cofanetto super deluxe.

Claudio Baglioni: «Risuono "La vita è adesso". Senza nostalgia» - Un nuovo album o un album nuovo, verrebbe da dire, citando il titolo della canzone, “Un nuovo giorno o un giorno nuovo”, che apriva l’epocale ellepì del 1985. Come scrive rockol.it

Esce “La vita è adesso, il sogno è per sempre”, la nuova canzone di Claudio Baglioni - ROMA (ITALPRESS) – Sono trascorsi 40 anni dall’uscita de La Vita è adesso e Claudio Baglioni ha scelto di farne un remake. Si legge su msn.com