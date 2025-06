CLAUDIA CONTE E LA MEMORIA VIVA A COVERCIANO | UN PONTE DI SPERANZA TRA UCRAINA E LA NAZIONALE FEMMINILE

A Coverciano, un giorno speciale si è trasformato in un ponte di speranza tra Ucraina e Italia. Claudia Conte, con l’Associazione “La Memoria Viva”, ha orchestrato un momento di solidarietà, sport e rinascita, permettendo a giovani ucraini di vivere un’esperienza che resterà nel cuore. Ventidue ragazze e ragazzi ucraini, provenienti da un contesto difficile, hanno incontrato la Nazionale Femminile Italiana, alimentando un messaggio di pace e unità che supera ogni confine.

A Coverciano, un giorno speciale: giovani ucraini incontrano la Nazionale Femminile Italiana. La nuova missione organizzata da Claudia Conte con l’Associazione “La Memoria Viva”. Un abbraccio di sport, solidarietà e speranza ha colorato oggi il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove venti ragazze e ragazzi ucraini in viaggio in Italia, hanno vissuto un incontro indimenticabile con la Nazionale Femminile Italiana di calcio. Provenienti dalla martoriata regione di Kharkiv, questi giovani – molti dei quali costretti a vivere da oltre tre anni nei bunker a causa della guerra – sono nel nostro Paese grazie alla missione di solidarietà organizzata dall’Associazione “La Memoria Viva”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - CLAUDIA CONTE E “LA MEMORIA VIVA” A COVERCIANO: UN PONTE DI SPERANZA TRA UCRAINA E LA NAZIONALE FEMMINILE

In questa notizia si parla di: nazionale - coverciano - femminile - claudia

Acerbi dice no a Spalletti e alla Nazionale: è gelo a Coverciano - Francesco Acerbi sorprende tutti e si tira indietro dalla Nazionale, creando un clima di tensione a Coverciano.

Ora è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo Ct della Nazionale italiana. Ad annunciarlo il sito della Federcalcio, che riporta anche una dichiarazione del presidente Figc Gravina: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è una seconda pell Vai su Facebook

Coverciano, un giorno speciale: i ragazzi ucraini incontrano la Nazionale Femminile. La nuova iniziativa organizzata da Claudia Conte e; Ucraina, “La memoria viva” a Coverciano; Orfani ucraini in visita a Coverciano con Gravina e la Nazionale femminile.

Coverciano, giovani ucraini ospiti della Nazionale Femminile - A Coverciano, un giorno speciale: giovani ucraini incontrano la Nazionale Femminile Italiana. Lo riporta iltempo.it

ITALIA FEMMINILE - Al via il raduno pre Europeo a Coverciano - La Nazionale femminile è da oggi in ritiro a Coverciano dove preparerà la fase finale degli Europei che prenderà il via in Svizzera dal 2 luglio fino al 27. Come scrive napolimagazine.com