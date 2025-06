Clamoroso Juve | la verità sul nuovo allenatore | Comolli ha ricevuto un altro no dopo Conte

Clamoroso alla Juventus: tra anticipazioni e retroscena, si svela la verità sul futuro allenatore bianconero. Dopo il no di Conte, un nuovo nome sembra essere in corsa, mentre Comolli ha ricevuto un ulteriore rifiuto che fa tremare le aspettative dei tifosi. Scopriamo insieme quale sarà la mossa strategica della Vecchia Signora per tornare ai vertici del calcio italiano. La suspense è appena iniziata!

Antonio Conte, allenatore del Napoli campione d'Italia, ha voluto mettere fine alle voci che lo avevano accompagnato durante la cavalcata scudetto. Intervistato da Federico Buffa e Federico Ferri per Sky Sport, il tecnico salentino ha smentito con fermezza ogni presunto contatto con la Juventus: «Non avevo alcun accordo. Quelle voci mi hanno infastidito, soprattutto perché sono circolate mentre ci stavamo giocando il titolo».

