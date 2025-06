Clamoroso in Nba | dopo 46 anni i Lakers cambiano padrone La famiglia Buss sta per cedere a Walter

Una svolta epocale scuote l'universo NBA: dopo 46 anni, i Lakers cambiano padrone. La storica famiglia Buss si prepara a cedere la maggioranza all’azionista di minoranza Walter, aprendo un nuovo capitolo per uno dei club più iconici del basket. Secondo ESPN, un accordo imminente segna la fine di un’era e l’inizio di una fase tutta da scrivere. Cosa riserverà il futuro ai Lakers? Restate sintonizzati.

Secondo Espn gli storici proprietari hanno un accordo per la cessione del pacchetto di maggioranza all'azionista di minoranza.

NBA, i Lakers cambiano proprietà: la famiglia Buss vende a TWG Global - Un cambio sorprendente coinvolge i Los Angeles Lakers: la famiglia Buss ha deciso di vendere la maggioranza della franchigia gialloviola a Mark Walter, CEO e capo della compagnia TWG Group, socio di m ...

