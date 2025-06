Civitanovese | scadenza imminente per la documentazione contabile richiesta da Ciaccia

La suspense sulla sorte della Civitanovese si intensifica mentre si avvicina la scadenza per la documentazione contabile richiesta da Davide Ciaccia. Entro domani, Mauro Profili dovrà consegnare i documenti necessari, fondamentale passo verso la definizione del futuro del club. La questione resta aperta e incerta, mentre tifosi e addetti ai lavori attendono con ansia una svolta decisiva. La situazione è al crocevia: il tempo sta per scadere.

Ancora ferma al palo la situazione legata al futuro prossimo della Civitanovese. Non risultano particolari novità nelle ultime ore, se non che vi sarebbe una data riguardante la richiesta di documentazione contabile. Il termine ultimo sarebbe quello di domani: entro quel giorno, sarebbe questa la richiesta dell'imprenditore laziale Davide Ciaccia, Mauro Profili dovrebbe far pervenire i documenti richiesti. Ciaccia nei giorni scorsi avrebbe raggiunto un accordo con Vincenzo Lotorto, ex vicepresidente dei rossoblù, per l'acquisizione del 25% delle quote. Profili può comunque esercitare la prelazione su questa restante parte di quote, tuttavia Ciaccia avrebbe già la delega da parte di Lotorto per esercitare i diritti sociali.

