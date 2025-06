civitanova in ritardo con il cartellone estivo impossibile organizzarsi

Civitanova si trova in netto ritardo con il cartellone estivo, mentre comuni limitrofi hanno già annunciato i loro eventi. La mancanza di programmazione e di risposte dall’amministrazione sta generando delusione tra cittadini e commercianti, desiderosi di una città più vivace e attiva durante le sere di luglio e agosto. È arrivato il momento di invertire questa tendenza e rilanciare l’estate civitanovese.

Civitanova in ritardo con il cartellone estivo. Comuni limitrofi hanno già pubblicizzato gli eventi organizzati mentre Palazzo Sforza, per ora, non pervenuto e criticato da Viviamo Civitanova. "A metà giugno – scrive l’associazione – non c’e ancora un cartellone, l’amministrazione sembra inattiva e non risponde nemmeno alla richiesta di cento commercianti che vorrebbero restare aperti anche di sera, a luglio e agosto. Silenzio assordante nei nostri confronti, invece concessi 3.700 euro per l’evento Veregranese, di un’altra città, mentre vengono negati contributi a sostegno delle attività locali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it