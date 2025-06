Civita Mostre e Musei e Thid rafforzano dialogo culturale Italia-Cina

Un nuovo capitolo si apre nel dialogo culturale tra Italia e Cina, unendo eccellenze museali e digitali. Civita Mostre e Musei e il Tsinghua Heritage Institute for Digitization (Thid) rafforzano così la collaborazione tra due grandi culture, promuovendo l’innovazione e lo scambio di saperi. Questo accordo testimonia come tecnologia e arte possano intrecciarsi per valorizzare il patrimonio culturale globale e creare ponti tra mondi distanti.

Milano, 18 giu. (askanews) – Si è tenuta oggi, presso il Re International Center for Digital Creativity situato nello Shougang Industrial Heritage Park di Pechino, la cerimonia ufficiale di firma del Memorandum of Understanding tra Civita Mostre e Musei e il Tsinghua Heritage Institute for Digitization (Thid), istituto statale affiliato alla prestigiosa Tsinghua University, specializzato nell’integrazione tra cultura e tecnologia, con competenze che spaziano dalla digitalizzazione del patrimonio culturale, fino alla conservazione, valorizzazione, progettazione, fruizione dei beni culturali e alla curatela di mostre immersive, un vero e proprio centro di eccellenza in Cina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

