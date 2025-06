Cittadella Vis Modena | Marco Maini pronto a rinforzare la difesa

La Cittadella Vis Modena si prepara a rinforzare ulteriormente la sua linea difensiva con un colpo di grande peso: Marco Maini è pronto a tornare in campo e indossare nuovamente la maglia gialloblù. Dopo un difficile recupero da due gravi infortuni ai legamenti del ginocchio, il centrale classe ’95 si appresta a rimettersi in gioco e a contribuire alla rincorsa al successo. Un rientro che promette di fare la differenza nel cuore della difesa.

Non solo Calanca, la Cittadella Vis Modena sta per chiudere un altro colpo grosso in difesa: Marco Maini è pronto a dire di sì alla società di via Delle Suore e a rimettersi in gioco. Il centrale classe ’95 è reduce dalla doppia rottura dei legamenti del ginocchio quando indossava nella stagione 2023-24 la maglia del Carpi: la prima volta alla terza giornata in casa col Fanfulla (settembre 2023), la seconda poco dopo il rientro, nella Poule scudetto di Campobasso. Era il 19 maggio 2024 e in questi 12 mesi Maini ha lavorato per tornare a essere quello che in D faceva la differenza (oltre 100 gettoni e 16 reti), dopo aver giocato 87 gare di C fra Ancona, Gubbio, Santarcangelo e Lucchese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net