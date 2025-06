CIRCUS FOR GAZA giornata a sostegno della causa del popolo palestinese

Se desiderate contribuire a una causa nobile e ascoltare testimonianze e dibattiti sul difficile destino del popolo palestinese, non potete perdervi l’evento “Circus for Gaza”. Giovedì 19 giugno, presso il Casale di Teverolaccio a Succivo (CE), un’intera giornata dedicata alla solidarietà e alla sensibilizzazione. La manifestazione si aprirà alle 17.00 con un importante dibattito: “Il genocidio dei palestinesi: complici dei governi? Solidarietà dei popoli?”. Un’occasione per informarsi e agire.

