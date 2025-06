Cinisello Gelsia apre lo sportello in via Garibaldi

Gelsia rafforza il proprio impegno a Cinisello Balsamo aprendo un nuovo sportello in via Garibaldi 74, un punto di incontro dedicato ai cittadini per consulenze energetiche, servizi e pratiche sostenibili. Con l'apertura di Bollate e Brugherio, Gelsia consolida la sua presenza territoriale, portando a 17 i punti di contatto sul territorio, per offrire assistenza vicina alle esigenze della comunità e promuovere un futuro più sostenibile.

Gelsia rafforza la propria presenza e in via Garibaldi 74 apre un punto di contatto con il pubblico, offrendo consulenza energetica, informazioni sui servizi dell’azienda, promozione di pratiche sostenibili e assistenza tecnica per la gestione delle utenze. Con le prossime aperture a Bollate e Brugherio, l’azienda porterà a 17 il numero di sportelli sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinisello, Gelsia apre lo sportello in via Garibaldi

