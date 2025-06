Cinema sotto le stelle Un’estate all’Eden

Un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme, all’interno di un’atmosfera magica sotto le stelle. L’Eden si trasforma in un palcoscenico all’aperto, dove luci, suoni ed emozioni si fondono per rendere ogni serata unica e indimenticabile. Preparati a vivere momenti speciali tra cinema, musica e incontri culturali, perché questa estate ad Arezzo sarà davvero… un viaggio tra sogno e realtà sotto il cielo estivo.

Torna il cinema sotto le stelle. Al via ad Arezzo da domenica le proiezioni cinematografiche all’aperto all’ Arena Eden a cura di Officine della Cultura. Spazio a luci, suoni ed emozioni con l’inizio della nuova rassegna estiva dell’Eden, pronto a riaprire l’Arena non solo per il grande cinema, ma anche per la musica dal vivo e gli eventi legati ad Arezzo Smart Festival. Un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme, all’interno di uno spazio culturale che è punto di riferimento per la città. Nel cuore di Arezzo, in uno spazio che negli anni ha saputo resistere alle difficoltà e rigenerarsi grazie alla partecipazione della comunità, la rassegna si propone di animare le serate estive con un programma ricco di proiezioni d’autore, titoli attesi e da rivedere e concerti dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it