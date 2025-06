Cinema sotto le stelle alla Rocca Da Diamanti a Mission Impossible Settanta serate per tutti i gusti

L’estate a Imola si anima con ‘Rocca Cinema’, un evento imperdibile che trasforma il suggestivo cortile delle Armi della Rocca da Diamanti in un grande schermo sotto il cielo stellato. Dal 25 giugno al 2 settembre, sette serate di cinema sotto le stelle, tra emozioni, atmosfere magiche e grandi classici come Mission Impossible. Un’occasione unica per vivere l’estate immersi nel fascino della storia e del buon cinema. Non perdere questa magia!

Sette serate su sette, un grande schermo sotto il cielo stellato e una delle location più affascinanti dell’ Emilia-Romagna nel fresco della sera. L’estate a Imola si accende con ‘ Rocca Cinema ’, la rassegna che dal 25 giugno al 2 settembre trasforma il cortile delle armi della fortezza simbolo della città in un’arena d’autore. Arrivata alla sua dodicesima edizione, la manifestazione – organizzata da Start Cinema in collaborazione con il Comune – offrirà 70 serate consecutive dedicate al grande cinema, tra capolavori italiani e internazionali, titoli pluripremiati e novità assolute. Ogni sera un film diverso, proiettato in qualità 4K su un maxi-schermo da 15 metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinema sotto le stelle alla Rocca . Da Diamanti a Mission Impossible . Settanta serate per tutti i gusti

