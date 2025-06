Cinema all’aperto Dragon Trainer il primo film

Stasera si riaccende l’incanto sotto le stelle all’arena cinema del parco di Villa Ghirlanda, l’unica rassegna all’aperto del Nord Milano. Con un ricco palinsesto tra prime visioni e grandi classici in alta definizione, ogni sera alle 21.30 si trasforma in un momento magico per grandi e piccini. E prima del film, laboratori creativi animeranno i più piccoli, rendendo ogni serata un’esperienza indimenticabile. Il programma si apre con il film...

Torna ad accendersi stasera l'arena cinema del parco di Villa Ghirlanda con la rassegna all'aperto, l'unica del Nord Milano. L'appuntamento con il variegato palinsesto di pellicole in alta definizione, tra prime visioni e proposte dell'ultima stagione, è tutte le sere della settimana alle 21.30. Per i più piccoli, prima della proiezione, spazio a laboratori creativi compresi nel costo del biglietto d'ingresso. Il programma si apre con il film d'avventura in prima visione "Dragon Trainer" (stasera, sabato, domenica e poi dal 27 al 29 giugno). Domani ci sarà il primo dei film in promozione a 3,50 euro: si tratta di "Vermiglio" di Maura Delpero, che ha vinto il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria a Venezia.

