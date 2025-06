Cina-Uzbekistan | centro di medicina tradizionale approfondisce legami bilaterali

Nel cuore di Tashkent, il Centro Sino-Uzbecco per la Medicina Tradizionale, inaugurato nel 2020, rappresenta un ponte tra culture e tradizioni mediche. Questo importante progetto mira a valorizzare e diffondere le pratiche della medicina cinese in Uzbekistan, rafforzando al contempo i legami diplomatici tra i due paesi. Scopri come questa collaborazione innovativa sta aprendo nuove strade per la salute e l’amicizia tra Cina e Uzbekistan. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: ...

Il centro sino-uzbeko per la medicina tradizionale e’ stato aperto nella capitale uzbeka di Tashkent nel 2020. Il centro si e’ impegnato a promuovere la medicina tradizionale cinese nella nazione centroasiatica e ad approfondire i legami bilaterali tra i due Paesi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma628415062841502025-06-18cina-uzbekistan-centro-di-medicina-tradizionale-approfondisce-legami-bilaterali Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Uzbekistan: centro di medicina tradizionale approfondisce legami bilaterali

