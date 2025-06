Cina | tour aereo di Kunming sede di nona China-South Asia Expo

Vivi l'emozione di un tour aereo su Kunming, la “città della primavera”, epicentro della nona China South Asia Expo. Immergiti tra i paesaggi mozzafiato, i fiori in fiore tutto l’anno e il clima ideale che rendono questa città unica. Un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie dello Yunnan direttamente dall’alto, tra cultura, natura e innovazione, prima che la fiera inizi ufficialmente domani 19 giugno.

Conosciuta come la "citta' della primavera", Kunming, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, e' situata nel cuore dell'altopiano dello Yunnan-Guizhou. Annidata tra le montagne su tre lati e delimitata a sud dallo splendido Lago Dianchi, Kunming vanta fiori che sbocciano tutto l'anno, paesaggi sempre verdi e un clima perennemente piacevole. La nona edizione della China-South Asia Expo si terra' da domani 19 giugno fino al 24 nella citta'. La fiera sara' caratterizzata da 11 padiglioni tematici che metteranno in evidenza settori chiave come la manifattura avanzata, l'energia pulita e l'agricoltura moderna.

