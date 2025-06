Cina-Kazakistan | coltivano cooperazione agricola

La partnership tra Cina e Kazakistan nel settore agricolo sta fiorendo grazie a innovazioni come le varietà di grano ad alta resa e aziende agricole all’avanguardia. Questa collaborazione promette di rafforzare la sicurezza alimentare e stimolare lo sviluppo sostenibile nella regione, segnando un passo importante verso una cooperazione economica più forte e duratura. Per scoprire i dettagli di questa promettente alleanza, visitate il video all’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6284447/6284447/2025-06-18/cina-kazakistan-coltivano-cooperazione-agricola.

