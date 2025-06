Cina-Kazakistan | centrale idroelettrica Turgusun e’ un ponte di amicizia

In un paesaggio incantevole tra le verdi foreste del Kazakistan e il maestoso fiume Turgusun, sorge un autentico simbolo di cooperazione internazionale: la centrale idroelettrica di Turgusun. Più di una semplice fonte di energia, questa struttura rappresenta un ponte di amicizia e prosperità tra Cina e Kazakistan. Scoprirete come questa meraviglia dell’ingegneria rafforzi i legami e promuova lo sviluppo sostenibile tra i due paesi. Per saperne di più, visitate il video al link.

Tra le foreste verdeggianti del Kazakistan e sul bellissimo fiume Turgusun sorge un simbolo dell’amicizia tra Cina e Kazakistan: la centrale idroelettrica di Turgusun. Piu’ di una semplice fonte di energia, e’ anche un simbolo di amicizia e prosperita’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma628389562838952025-06-18cina-kazakistan-centrale-idroelettrica-turgusun-e-un-ponte-di-amicizia Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Kazakistan: centrale idroelettrica Turgusun e’ un ponte di amicizia