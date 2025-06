Cina | istituira’ centro operativo internazionale per RMB digitale

La Cina si prepara a rivoluzionare il panorama finanziario globale con l'istituzione di un centro operativo internazionale dedicato al renminbi digitale. Il governatore della Banca Centrale, Pan Gongsheng, ha annunciato questa importante mossa strategica, sottolineando come il Paese voglia consolidare la propria leadership nell’innovazione monetaria digitale. Un passo che potrebbe ridefinire gli equilibri economici mondiali e aprire nuovi scenari per il commercio internazionale. Per scoprire i dettagli, visita il link: https://www.agenzianova.com/a/6284451/6284451/2025-06-18/c

La Cina lancia un centro operativo per lo yuan digitale a Shanghai; ASIA TODAY Trump valuta ingresso in guerra a fianco di Israele, giĂ 600 i morti in Iran; Borse dell'Asia contrastate, petrolio Brent sui massimi da inizio anno.

