Cina | istituira’ centro operativo internazionale per renminbi digitale

La Cina dà un deciso passo avanti verso la leadership globale nella finanza digitale, annunciando l'istituzione di un centro operativo internazionale per il renminbi digitale. Questa iniziativa strategica mira a rafforzare l'internazionalizzazione della valuta e a stimolare l'innovazione nei servizi finanziari. Un segnale chiaro che la Cina si prepara a plasmare il futuro del denaro digitale, aprendo nuove opportunità e sfide nel panorama finanziario mondiale.

Il governatore della banca centrale cinese Pan Gongsheng oggi ha dichiarato che il Paese istituira’ un centro operativo internazionale per il renminbi digitale. Il centro avra’ lo scopo di promuovere l’internazionalizzazione della valuta digitale e lo sviluppo dei servizi del mercato finanziario, sostenendo al contempo l’innovazione nella finanza digitale, ha dichiarato Pan in occasione del Forum Lujiazui tenutosi a Shanghai, nella Cina orientale. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: istituira’ centro operativo internazionale per renminbi digitale

