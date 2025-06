Cina in campo per fermare l’escalation Israele-Iran

mentre già sono partite le operazioni di escalation militare, la diplomazia cinese si propone come possibile ponte di pace, cercando di evitare un conflitto di proporzioni imprevedibili e di ripristinare la stabilità nel cuore del Medio Oriente.

Mentre i cieli del Medio Oriente si incendiano, Pechino scende in campo come aspirante paciere tra Israele e Iran. La Cina ha messo sul tavolo la propria candidatura a mediatrice per spegnere l’escalation che rischia di trascinare l’intera regione nel caos, anche se per ora Tel Aviv non sembra intenzionata a fermare la macchina bellica dell’operazione “Rising Lion”. La mossa diplomatica del Dragone arriva mentre già sono partite le operazioni di evacuazione dei cittadini cinesi dai due paesi in conflitto, segno inequivocabile della gravità della situazione. Ma Pechino non si limita alle misure precauzionali: ha schierato la propria diplomazia ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cina in campo per fermare l’escalation Israele-Iran

In questa notizia si parla di: cina - campo - fermare - escalation

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Prendere sul serio le minacce iraniane è l'unico modo per evitare la vera escalation. Non ci vuole molto a capire che una teocrazia dotata di proxy e di armi nucleari rappresenterebbe una grave minaccia non solo per la regione ma per tutto il mondo Vai su Facebook

La posizione della Cina sull’escalation Israele-Iran: analisi strategica -; I G7 provano a fermare l'escalation Israele-Iran, ma Trump non firma l'appello. Meloni in campo su Gaza; La Cina si pone come forza di dialogo per fermare gli scontri tra India e Pakistan.

>ANSA-FOCUS/Dall'Europa alla Cina, 'fermare la nuova escalation' - E' una condanna che abbraccia l'Europa, i Paesi arabi, la Cina, le organizzazioni internazionali. Da ansa.it

La Cina non condanna Hamas e chiede di fermare l'escalation. Lo stesso schema pro Russia - ma dice che la Cina “è profondamente preoccupata per l’escalation” e chiede alle parti di “mantenere la calma”. Lo riporta ilfoglio.it