Cina | Fujian cantiere del Xiang’an International Airport a Xiamen

Nel cuore del Fujian, il cantiere del Xiang’an International Airport a Xiamen prende forma con un’energia sorprendente. Questa immagine aerea, scattata da un drone il 9 giugno 2025, rivela un progetto ambizioso che promette di rivoluzionare i trasporti della regione. Con la sua apertura prevista entro la fine del 2026, l’aeroporto diventerà un hub fondamentale, capace di gestire 45 milioni di passeggeri e una vasta quantità di merci, portando innovazione e crescita economica.

Una foto aerea, scattata da un drone il 9 giugno 2025, mostra il cantiere del Xiang'an International Airport a Xiamen, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. La costruzione dell'aeroporto dovrebbe essere completata entro la fine di quest'anno. Sara' messo in funzione entro la fine del 2026. Per quella data, l'aeroporto sara' in grado di soddisfare un flusso annuale di 45 milioni di passeggeri, di 750.000 tonnellate di merci e posta e di 380.000 decolli e atterraggi di aerei. Agenzia Xinhua.

Xiamen Xiang'an Industrial Park - The Fujian Xiamen Xiang'an Industrial Park was founded in March 2006 by combining the Xiamen Yinlu Foodstuff Industrial Zone (formerly Xiamen Yinlu High- Riporta chinadaily.com.cn

Optoelectronics boom drives growth in Xiang'an - More importantly, construction will start on the Xiang'an International Airport before 2015, and it will begin operation before 2020. Scrive chinadaily.com.cn