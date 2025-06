Cina | Chongqing spettacolo di luci con 11.787 droni infrange Guinness World Record

Preparati a rimanere senza fiato: a Chongqing, uno spettacolo di luci mozzafiato ha infranto il Guinness World Record con 11.787 droni che danzano nel cielo! Questo evento straordinario dimostra come tecnologia e creatività possano trasformare il cielo in un quadro vivente. Non perdere l’opportunità di assistere a questa meraviglia: clicca sul link e lasciati incantare da un cielo mai visto prima!

Uno sciame di 11.787 droni ha raggiunto nuove vette a Chongqing mettendo in scena uno spettacolo di luci che ha infranto il Guinness World Record! Assistete a questo straordinario spettacolo ad alta quota! – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma628435462843542025-06-18cina-chongqing-spettacolo-di-luci-con-11-787-droni-infrange-guinness-world-record Agenzia Xinhua.

In questa notizia si parla di: spettacolo - chongqing - luci - droni

