Cina | barriera a scacchiera di paglia aiuta a combattere desertificazione

La Cina ha adottato una strategia innovativa e sostenibile per contrastare la desertificazione: una barriera a scacchiera di paglia. Questo progetto, frutto di anni di impegno nel rimboschimento, rappresenta un esempio vincente di lotta ambientale. Scopri come questa soluzione, all’avanguardia, stia contribuendo a rigenerare i paesaggi aridi e a proteggere il nostro pianeta. Per saperne di più, guarda il video completo all’indirizzo indicato.

La Cina ha compiuto passi da gigante nel bloccare l'avanzamento del deserto grazie alla sua decennale campagna di rimboschimento.

La Cina sta vincendo la lotta contro la desertificazione.