Cina-Asia centrale | come i treni stanno ridefinendo la Via della seta

I treni ad alta velocità stanno rivoluzionando la Via della Seta, portando i sapori autentici dell’Asia centrale direttamente in Cina. Dal latte di cammello ai noodles kazaki e al tè tradizionale, le rotte ferroviarie moderne uniscono le culture e i gusti antichi con un tocco di innovazione. Questa connessione dinamica rende possibile un viaggio tra tradizione e modernità, trasformando il commercio e l’esperienza culinaria globale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: ...

Il latte di cammello, i noodles kazaki e il te' dell'Asia centrale sono ora a portata di treno! I treni merci Cina-Asia centrale stanno rendendo gustosamente moderne le antiche rotte commerciali, consegnando le merci direttamente sulla tavola dei consumatori cinesi.

