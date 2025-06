Cina | al via Beijing Int’l Book Fair a Pechino

L'inaugurazione della 31ª Beijing International Book Fair al China National Convention Center di Pechino segna un momento di grande fermento nel mondo della cultura. Con oltre 220.000 libri e più di 1.700 espositori da 80 Paesi, l’evento si conferma come un crocevia globale di idee e novità editoriali. La fiera, aperta fino al 22 giugno, promette di essere un punto di incontro imperdibile per appassionati e professionisti del settore, pronti a scoprire le tendenze che plasmeranno il futuro dei libri.

Questa foto mostra una veduta esterna del China National Convention Center, dove si tiene la 31ma edizione della Beijing International Book Fair, a Pechino, capitale della Cina, oggi 18 giugno 2025. L'evento si e' aperto oggi, con l'esposizione di circa 220.000 libri provenienti dalla Cina e dall'estero. Alla fiera, che durera' fino al 22 giugno, hanno partecipato oltre 1.700 espositori provenienti da 80 Paesi e regioni, con la Malesia come Paese ospite d'onore di quest'anno. Delle persone visitano la 31ma edizione della Beijing International Book Fair presso il China National Convention Center, a Pechino, capitale della Cina, oggi 18 giugno 2025.

