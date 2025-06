Cina | 220.000 libri esposti a Beijing Int’l Book Fair di Pechino

La Beijing International Book Fair apre le sue porte, regalando un affascinante viaggio tra letterature di tutto il mondo. Con 220.000 libri e oltre 1.700 espositori da 80 paesi, l’evento si conferma come uno dei più grandi e influenti nel panorama culturale globale. La presenza della Malesia come Paese ospite d’onore e la partecipazione di nazioni come Francia, Germania e Giappone sottolineano l’importanza di questo scambio internazionale. Un’occasione imperdibile per incontrare nuove idee e tendenze letterarie.

Oggi si e' aperta la 31ma edizione della Beijing International Book Fair a Pechino, con la presentazione di circa 220.000 libri provenienti dalla Cina e dall'estero. Oltre 1.700 espositori provenienti da 80 Paesi e regioni hanno partecipato all'evento, che durera' fino al 22 giugno, con la Malesia come Paese ospite d'onore di quest'anno. Piu' di 20 Paesi, tra cui Francia, Germania e Giappone, hanno allestito stand espositivi nazionali alla fiera del libro. Springer Nature, Penguin Random House, Wiley e oltre 20 altre importanti case editrici internazionali hanno partecipato all'evento offline, presentando una selezione curata di libri in lingua straniera.

