Cieco da un occhio ma veloce come una turbina | la leggenda di Harry Greb

Cieco da un occhio ma veloce come una turbina, Harry Greb è la leggenda vivente del pugilato. Con poco più di settanta chili, sfidava i giganti e dominava il ring, battendo 18 campioni mondiali. Le sue epiche battaglie contro Gene Tunney sono ancora oggi ricordate come simbolo di coraggio e talento ineguagliabile. La sua storia ci insegna che la vera forza risiede nel cuore e nella determinazione, anche quando tutto sembra contro di noi.

Poco più di settanta chili, il pugile di Pittsburgh combatteva anche con i massimi, perché "più sono grossi e più sono lenti e facili da colpire". E battè sul ring 18 avversari che detenevano o avrebbero detenuto la cintura di Campione del Mondo. Le sue sfide con Gene Tunney sono entrate nel mito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cieco da un occhio, ma veloce come una turbina: la leggenda di Harry Greb

In questa notizia si parla di: cieco - occhio - veloce - turbina

Cieco da un occhio, ma veloce come una turbina: la leggenda di Harry Greb.

Da cieco torna a vedere: per la prima volta ricostruito occhio sano da due non vedenti - Per la prima volta al mondo un paziente cieco recupera la vista a un occhio grazie all'altro occhio non vedente. Come scrive ilsole24ore.com

Prima mondiale all'Ospedale Molinette: 83enne cieco recupera la vista con autotrapianto - Per la prima volta al mondo un paziente cieco recupera la vista a un occhio grazie all’altro occhio non vedente. Si legge su rainews.it