Cicerchia e Scortecci sulla lizza | il punteggio della simulazione

Nel cuore della Lizza, tra palpiti e sguardi tesi, i quartieristi di Porta Santo Spirito accolgono con entusiasmo Gianmaria Scortecci, pronto a sfidare il tempo e la tradizione. La sua uscita in scena è un esempio di eleganza e determinazione, mentre l’attesa per il punteggio si fa febbrile. Chi vincerà questa emozionante simulazione? Restate con noi per scoprire il risultato che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia di questa storica sfida.

Ore 22.46 - I quartieristi di Porta Santo Spirito accolgono con grande calore l'ingresso di Gianmaria Scortecci che si dirige verso il pozzo dove riceverà la lancia. Ore 22.48 - Partito. Elegantissimo. Carriera da manuale. Attesa per la lettura del punteggio. Ore 22.49 - Scortecci non si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Cicerchia e Scortecci sulla lizza: il punteggio della simulazione

In questa notizia si parla di: scortecci - punteggio - cicerchia - lizza

Il Quartiere di Porta Santo Spirito vince la 145esima edizione della Giostra del Saracino; Arezzo, Giostra del Saracino: le pagelle. Per Tommaso Marmorini e Gianmaria Scortecci voto 10. Elia Cicerchia si becca un 4; Chimera e Cicerchia già a mille. Farsetti, pronte le prime pagelle. Il vuoto di Gianni, cresce Colcitrone.

"Chimera e Cicerchia già a mille". Farsetti, pronte le prime pagelle. Il vuoto di Gianni, cresce Colcitrone - L’ex giostratore: "Scortecci prova traiettorie diverse ma è il campione di sempre, altri in rodaggio". Scrive msn.com

Giostra 2025: chi scenderà in lizza tra novità e conferme - Un debuttante per Porta del Foro; Cicerchia e Scortecci puntano al sorpasso su Martino Gianni. Secondo arezzonotizie.it