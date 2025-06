ci separiamo da cesena siamo noi

Italia Viva si distacca da Cesena Siamo Noi, segnando un nuovo capitolo in vista delle amministrative 2024. A un anno dalle elezioni, il partito annuncia la fine della collaborazione con la coalizione Cesena al Centro e il suo sostegno a un percorso autonomo. Divergenze di vedute e modalitĂ operative hanno portato a questa scelta, sottolineando l'importanza di un dialogo piĂą trasparente e condiviso. La politica cesenate si prepara a nuove sfide e opportunitĂ , lasciando emergere un rinnovato spirito di innovazione e autonomia.

A un anno dalle amministrative Italia Viva annuncia la sua separazione dalla coalizione Cesena al Centro, che aveva proposto Marco Giangrandi di Cesena Siamo noi, come candidato sindaco nel 2024. "Ci sono state diverse divergenze col candidato sindaco Giangrandi. Non è appropriato il modo in cui Cesena Siamo Noi porta avanti il programma stilato insieme", afferma Tommaso Pirini (nella foto), presidente provinciale di Italia Viva Forlì-Cesena. Causa delle frizioni sono anche "il mancato supporto per il nostro candidato alle elezioni provinciali, e la candidatura di un esponente di Csn con il centrodestra a fianco della Ugolini alle elezioni regionali".